Москва, 30 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Ростех намерен нарастить в ближайшие годы производство стратегических ракетоносцев Ту-160М. Об этом 30 декабря заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ту-160 и Су-35С. Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади

По словам Сергея Чемезова, модернизация строевых машин и возобновление производства этих стратегических бомбардировщиков — приоритетная задача.

«Ту-160 — важнейшая часть ядерной триады России», — заявил глава Ростеха.

Как сообщил глава компании, обновленные ракетоносцы по своим характеристикам превосходят предшественников. Кроме того, они получили новое бортовое радиоэлектронное оборудование, двигатели НК-32-02 и другие системы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее крупную партию миномётов 2Б24 калибра 82 мм и 2Б11 калибра 120 мм досрочно передал в рамках гособоронзаказа Минобороны России ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) государственной корпорации «Ростех»).