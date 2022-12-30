Москва, 30 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин подвели итоги отношений двух стран и наметили планы на 2023 год в ходе видеоконференции. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба российского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Отмечается, что Путин поздравил собеседника с переизбранием на пост генсека центрального комитета Коммунистической партии Китая и пожелал КНР новых успехов, отметив дружеские отношения между странами. Он также пригласил Си Цзиньпина посетить Россию.

«Ждём Вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву. Это продемонстрирует всему миру прочность росийско-китайской связи по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», — процитировали в пресс-службе Путина.

Он также отметил, что особое место в сотрудничестве России и Китая занимает сфера военного и военно-технического взаимодействия. Это способствует безопасности обоих государств и стабильности в «ключевых регионах».