Москва, 30 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Китай и Россия смогли нарастить объёмы внешней торговли. Шантаж со стороны западных стран не смог этому помешать. Об этом в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи 30 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Читайте также: ФТС России ожидает роста товарооборота с Китаем до 170 млрд долларов

«Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, нелегитимные ограничения и прямой шантаж со стороны некоторых стран Запада, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота», ― подчеркнул российский лидер.

Путин уточнил, что по итогам года он увеличится примерно на 25%.

«При такой динамике установленную нами к 2024 году целевую планку в 200 миллиардов долларов мы сможем достигнуть досрочно», ― уверен глава государства.

Ранее по теме: В МИД КНР крепость отношений с Россией сравнили с прочностью монолита

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что сотрудничество Китая и России надёжно и не ослабевает из-за провокаций и изменений мировой конъюнктуры. По его словам, отношения между двумя странами «тверды, как монолит».

Ван И также подчеркнул, что Пекин и Москва совместно противостоят новой холодной войне и гегемонии. Несмотря на эти факторы, РФ и КНР развивают сотрудничество и обоюдное доверие, основываясь на общих интересах. В качестве показателя эффективности взаимодействия представитель МИД привёл размер товарооборота между Россией и Китаем, который приблизился к отметке в 200 млрд долларов в год.