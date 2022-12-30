Москва, 30 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Госдуме прогнозируют дальнейший кадровый дефицит в области медицины, для его преодоления рекомендуют повысить государственные расходы на здравоохранение более чем на 500 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря.

У врача

«Уже сейчас в стране участковых врачей в полтора раза меньше, чем необходимо, фельдшеров и медсестер — вдвое меньше. И если ничего не изменится, кадровый дефицит будет нарастать», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Для привлечения людей в профессию государство в первую очередь должно изменить свое к ней отношение, пересмотреть подходы, унижающие врачей, убежден парламентарий.

Он обратил внимание на то, что сейчас у половины врачей оклады ниже полутора МРОТ, у половины фельдшеров и медсестер — ниже МРОТ. И для того, чтобы получать соответствующие майским указам средние зарплаты, абсолютному большинству медиков приходится перерабатывать, в среднем они трудятся на полторы ставки, рассуждает Миронов.

Депутат Госдумы напомнил, что партия предлагала повысить госрасходы на здравоохранение почти на 565 млрд рублей, дополнительные средства предполагалось направить в первую очередь на повышение зарплат медработников.

«Одна из наших программных инициатив — повысить зарплаты представителей стратегических профессий, в том числе медиков, до 200% от средней по региону», — сказал Миронов.

Более 7,4 млрд рублей намерено дополнительно выделить правительство России на заработную плату врачей, а также среднего медицинского персонала в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Дополнительные выплаты работникам медучреждений России в 2023 году будут составлять от 4 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Наиболее весомые надбавки получат врачи, рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.