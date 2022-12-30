Краснодар, 30 декабря, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Продлены ограничения на полёты в три аэропорта Краснодарского края. Об этом 30 декабря сообщили в оперативном штабе Кубани.

(сс) Vihljun Геленджик

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«Росавиация продлила режим ограничения полётов до 8 января. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара», ― говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Также отмечается, что для организации перевозки пассажиров рекомендовано использовать аэропорты Сочи и Минеральных Вод.

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Как сообщало ИА REGNUM, часть воздушного пространства юга и центра России из-за спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине Росавиация закрыла для гражданских самолётов с 24 февраля 2022 года.

Режим ограничения полётов периодически продлевается. Согласно последним решениям Росавиации, он будет действовать до 27 декабря. Речь идёт об 11 аэропортах ― в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.