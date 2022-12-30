Москва, 30 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Десятилетний житель Краснодарского края, участвующий в акции «Ёлка желаний», получил в подарок на Новый год теннисный стол и ракетку чемпиона мира по настольному теннису Фань Чжэньдуна.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Подарки ребёнку вручил российский премьер-министр Михаил Мишустин, сказав: «Малыш, вот, собственно говоря, не только ракетка. Это стол тебе и всей твоей семье, чтобы ты смог играть. Он всепогодный — его дождик не разобьёт».

Глава правительства достал из сумки ракетку для настольного тенниса, пояснив, что ею играл Фань Чжэньдун. «Говорят, что она очень хорошая», — сказал Мишустин. После этого состоялась короткая партия, которую выиграл мальчик.