Москва, 1 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос до 16 242 рублей, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Таким образом, показатель вырос на 6,3% к 2022 году. В 2022 году размер МРОТ составлял 15 279 рублей.

МРОТ устанавливается до 1 июля текущего года правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и исчисляется исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Как следует из федерального бюджета на 2023−2025 годы, на 2023 год прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации устанавливается в размере 14 375 рублей, трудоспособное население — 15 669 рублей, пенсионеры — 12 363 рубля, дети — 13 944 рубля.

В то же время в правительстве России обсуждают существенный рост минимального размера оплаты труда, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Для министерства целевой ориентир — МРОТ должен превышать прожиточный минимумом в 1,3-1,5 раза.

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Повысить МРОТ поручил президент России Владимир Путин. В Госдуме зазвучали разные предложения, и уже в январе парламентарии обсудить законопроект депутатов от ЛДПР о повышении МРОТ до 20 тыс. рублей.

В свою очередь в СРЗП предложили повысить МРОТ до 50 тыс. рублей.

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Индексация обязывает работодателей повысить выплаты до уровня нового МРОТ работникам, получающим минимальную заработную плату.