Лондон, 30 декабря, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Свыше тысячи металлодетекторов и 100 наборов для обезвреживания взрывных устройств передала киевскому режиму Великобритания. Об этом 30 декабря говорится в сообщении британского минобороны.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Сапер ВСУ

«Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов (производства компании — ред.) Vallon и сто наборов для обезвреживания бомб, чтобы помочь расчистить минные поля и обезопасить отвоеванную территорию, дома гражданского населения и инфраструктуру», — отмечается в заявлении.

Кроме того, уточняется, что эта поставка ВСУ вооружений стала последней в «непрерывной поддержке», оказываемой Лондоном Киеву в 2022 году, которая также будет продолжена в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 29 декабря министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французские власти ни при каких условиях не поставят Киеву танки Leclerc («Леклерк»), поскольку киевские боевики не смогут самостоятельно ремонтировать эти боевые машины.