Астана, 30 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Глава министерства юстиции Казахстана Канат Мусин был освобождён от занимаемой должности президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

Уточняется, что министр юстиции Казахстана был освобождён от занимаемой должности указом президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Мусин был назначен на пост главы минюста в январе 2022 года. Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана проголосовали за его назначение на должность судьи Конституционного суда с января 2023 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Казахстана Токаев раскритиковал работу правительства страны, сформированного в январе текущего года. Как указал Токаев, главными недостатками нового правительства являются недостаточная активность и отсутствие оперативности в принятии решений. Токаев уточнил, что правительству предстоит решить множество масштабных и актуальных задач, поэтому следует ожидать перестановок в его составе.