Нью-Дели, 30 декабря, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos класса «воздух — поверхность» увеличенной дальности с истребителя Су-30МКИ были успешно проведены Индией. Об этом 30 декабря сообщает газета Times of India со ссылкой на командование индийских военно-воздушных сил.

Mike1979 Russia Ракета BrahMos

«Увеличенная дальность полета [ракеты] BrahMos в сочетании с высокими характеристиками Су-30МКИ придаёт стратегическое превосходство ВВС и позволяет им иметь боевое преимущество в будущих боевых действиях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что испытания проводились над акваторией Бенгальского залива и в ходе них запущенная с истребителя модернизированная ракета BrahMos успешно поразила корабль-мишень.

Отметим, сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos, разработанную российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок, производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace.