Вашингтон, 30 декабря, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Совокупное состояние российских олигархов по итогам 2022 года уменьшилось более чем на $90 млрд на фоне специальной военной операции (СВО) России на Украине, пишет агентство Bloomberg.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Отмечается, что $46,6 млрд из указанной суммы были утрачены в день начала спецоперации — 24 февраля. Вместе с тем журналисты не уточняют имена этих людей.

Также не указан источник полученной агентством информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Forbes написал, что 20 самых богатых украинских олигархов потеряли с начала спецоперации более чем $20 млрд.