Москва, 30 декабря, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Новую схему взлома аккаунта в популярном мессенджере Telegram раскрыл профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Терелянский 29 декабря в интервью агентству «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Специалист посоветовал гражданам быть очень внимательными к сообщениям, которые могут приходить от имени фейкового профиля «Уведомления», который замаскирован под профиль техподдержки мессенджера.

Как пояснил Терелянский, взломщики могут попытаться проанализировать код и попробовать вмешаться в него, пытаясь отключить функцию проверки пароля. В таком случае жертва получает уведомление о попытке взлома, в котором содержится ссылка с пояснением, что по ней надо пройти для активации защиты учётной записи. Но после перехода по ссылке доступ к аккаунту у владельца теряется.

Фейковые уведомления, легко отличить от реальных по статусу: в нём будет указано, что пользователь недавно был в сети. Настоящие уведомления техподдержка Telegram рассылает из профиля со специальной плашкой «Служебные уведомления».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мошенники начали рассылать в мессенджере WhatsApp рекламу, в которой потенциальным жертвам предлагается выиграть алкоголь от крупных ретейлеров.