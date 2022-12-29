Париж, 30 декабря, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Французские власти ни при каких условиях не поставят Киеву танки Leclerc («Леклерк»), поскольку киевские боевики не смогут самостоятельно ремонтировать эти боевые машины, 29 декабря заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает газета Le Figaro.

Rama Французский танк Leclerc

По словам главы ведомства, ремонт танков потребуется ВСУ сразу же после получения указанного вооружения, но починка якобы слишком сложна для киевских формирований. Лекорню также отметил, что правительство Франции имеет €200 млн для прямых закупок оборудования у французских производителей.

Он добавил, что Париж займется ремонтом военного оборудования, которое уже было получено Киевом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря Себастьян Лекорню допустил, что Франция может передать ВСУ зенитно-ракетные комплексы Mistral для поражения крылатых ракет и беспилотников. Кроме того, Киев может получить от Парижа франко-итальянские системы противовоздушной обороны (ПВО) Mamba.