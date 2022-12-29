Эль-Пасо, США, 29 декабря, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Количество иностранных граждан, пытающихся проникнуть в США из Мексики, постоянно увеличивается, сообщает 29 декабря телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженец

С 1 октября выявлено 617 250 случаев нелегального пересечения границы. То есть каждый день границу переходят по меньшей мере 6858 человек.

186 573 нелегала было уже выслано из США. Однако 430 677 человек до сих пор находятся на американской территории. Большинство нелегалов пытается проникнуть в США в штате Техас, в районе города Эль-Пасо.

Напомним, что ситуация с иммигрантами на границе США и Мексики резко обострились после того, как были отменены действовавшие ранее ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.