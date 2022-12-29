Париж, 29 декабря, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Литва получит от Франции 18 французских самоходных гаубиц Caesar, написал в своем микроблоге 29 декабря министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Министерство обороны Украины Гаубицы Caesar

Глава министерства отметил, что соответствующее соглашение было подписано в Париже, куда прибыл руководитель литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Литва заключила соглашение о закупке у США восьми установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

29 декабря французское издание Le Figaro распространило информацию, что ранее полученные Киевом гаубицы Caesar получили серьезные повреждения и нуждаются в ремонте.