Таллин, 29 декабря, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар скончался 29 декабря. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания ERR. Причины смерти не называются. Политику исполнилось 72 года.

(сс) Jaan Künnap Эдгар Сависаар

Он был одним из основателей движения «Народный фронт в поддержку перестройки», созданного в 1988 году. В 1990 году эта политсила набрала достаточно голосов на выборах в Верховный Совет Эстонской ССР, чтобы сформировать правительство. Сависаар тогда стал премьер-министром и занимал этот пост до 1991 года.

Сависаар был министром внутренних дел и министром экономики и коммуникаций Эстонии, а также мэром Таллинна.