Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Участник вооружённой банды, ликвидированной в 2009 году в Санкт-Петербурге, будет экстрадирован из Румынии в Россию. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Северной столице.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное Следственное Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу

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Уточняется, что Сергею Гуцу вменяется в вину целый ряд тяжкий преступлений: бандитизм, убийство, похищение человека, разбой, вымогательство. В международный розыск он был объявлен 18 марта 2011 года.

«После доставления Гуцу в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу он будет помещён в следственный изолятор, поскольку ранее по ходатайству следствия судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. С ним будут проведены следственные действия», ― уточнили в СКР.

По версии следствия, Гуцу являлся членом вооружённой банды, созданной в июне 2009 года Петром Бобровничим. Члены банды в период с февраля по ноябрь 2009 года совершили убийство предпринимателя, три раза похищали людей, также на их счету два вымогательства имущества и денежных средств на общую сумму около 1 млн и разбойное нападение.

Ранее четверо членов преступной группировки были осуждены Санкт-Петербургским городским судом к различным срокам лишения свободы. Бобровничий скончался от заболевания в Аргентине в 2012 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в России была пресечена деятельность международной группировки, ввозившей наркотики из Европы через Украину. Главарь банды проживал в двухэтажном коттедже с женой и четырьмя малолетними детьми. Во время обысков у него нашли десятки мобильных телефонов, флэшки, жёсткие диски, оргтехнику и документы на двойное гражданство.