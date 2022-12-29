Тель-Авив, Израиль, 29 декабря, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с официальным вступлением в должность.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Уважаемый господин Нетаньяху, примите искренние поздравления по случаю вашего вступления в должность премьер-министра Государства Израиль. В России высоко ценят ваш личный многолетний вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами», — говорится в распространенном сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля 29 декабря.

Также Путин отметил, что рассчитывает на продолжение российско-израильского сотрудничества во всех сферах политики и экономики, так как это соответствует интересам обеих сторон в обеспечении мира и безопасности в регионе Ближнего Востока.

В заключении президент Российской Федерации пожелал Нетаньяху успехов в государственной деятельности.

Ранее издание Times of Israel сообщало, что в Иерусалиме сотни людей проводят акцию протеста у здания правительства в связи со вступлением в должность премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.