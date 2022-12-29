Москва, 29 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил указом от 29 декабря нового посла в Ливии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ Айдар Рашидович Аганин

Глава российского государства подписал 29 декабря указ о назначении Аганина Айдара Рашидовича Чрезвычайным и Полномочным послом в Ливии.

Российский дипломат имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В 2003–2007 годах Аганин занимал пост советника посольства России в Иорданском Хашимитском Королевстве. В 2011–2016 городах дипломат занимал должность старшего советника посольства России в США. В 2017 году дипломата назначили руководителем миссии Российской Федерации при Палестинской национальной администрации в Рамалле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о внесение изменений в Основы законодательства РФ о нотариате.