Лодзь, Польша, 29 декабря, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Польский город Лодзь отказался от празднования Нового года из-за экономической ситуации. Об этом 29 декабря в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь мэра Лодзя Марчин Масловский.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения

«Мероприятие на достойном уровне стоит несколько миллионов злотых. Лодзь имеет более важные расходы, особенно в нынешней бюджетной ситуации», — заявил Масловский.

Отмечается, что, несмотря на экономические сложности, город организует световое шоу, которое пройдет на мануфактурном рынке.

Ранее сообщалось, что от новогодних мероприятий отказались некоторые другие польские города, в числе которых Белхатув и Петркув-Трибунальский.