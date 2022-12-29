Москва, 29 декабря, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Композитора, музыканта и продюсера Александра Шевченко, писавшего песни для Алсу, Ирины Аллегровой, Жасмин, Данко и многих других певцов, похоронили 28 декабря в Москве. Церемония прощания состоялась в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

(сс) Kalendar Александр Шевченко

Напомним, Александр Шевченко скончался 26 декабря на 61-м году жизни. Причиной смерти называют оторвавшийся тромб. До этого на здоровье музыкант не жаловался и даже собирался на рыбалку в предстоящие выходные, сообщил его друг Александр Пономарев.

Александра Шевченко похоронили на Ваганьковском кладбище. На венках, которые несли пришедшие проводить музыканта, были ленты со словами его песен.

Напомним, Александр Шевченко известен как солист рок-группы «Зодчие», автор шлягера «Будет все, как ты захочешь», а также песен, которые исполняла Алсу, «Зимний сон», «Иногда», «Всё равно», «Первый снег».