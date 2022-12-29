Прага, 29 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Обсуждение ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Китае инициировала на уровне инициировала Чехия, которая выполняет до 31 декабря 2022 года обязанности страны — председателя Европейского союза. Об этом 29 декабря сообщает агентство ČTK.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что пресс-секретарь министерства здравоохранения Чехии Ондржей Якоб рассказал, что представители Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) представили им последние данные по этому вопросу.

Также указывается, что Якоб хочет согласовать возможные в связи с этим ограничения с Швецией, которая с 1 января 2023 года станет государством — председателем Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хочет потратить на армию средства, выделенные ей Евросоюзом на меры по восстановлению экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19