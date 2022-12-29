Москва, 29 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 декабря подписал закон о регулировании работы такси. Официальный документ был опубликован на портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Подписанный закон регламентирует работу такси, в том числе разрешается заниматься извозом самозанятым. Также закон предполагает создание реестра такси, регулирует техническое оснащение и количество на дорогах ряда городов.

Отмечается, что, согласно новому закону, в случае ДТП или непредвиденных обстоятельств законом предусмотрена выплата пассажирам компенсации со стороны агрегатора, таксопарка или водителя.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин подписал закон о необходимом порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии.