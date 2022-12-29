Вашингтон, 29 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В США возникла проблема из-за недобора в армию около 15 тыс. призывников. Это почти четверть запланированного числа контрактников, пишет Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«В этом году армия потеряла около 15 тысяч солдат от запланированного набора», — говорится в статье.

У недобора в войска есть серьезные причины. Эксперты издания назвали в их числе большое количество случаев ожирения у молодежи, незаконченное образование в средней школе и проблемы с психическим здоровьем среди молодежи.

Еще одно условие, ставшее причиной для набора в вооруженные силы новобранцев, по данным источников издания, — снижение интереса к военной службе. Оно обусловлено якобы отдалением армии от общества.

Немаловажно и то, что в США сократилось число потомственных военных. Если в 1995 году у 40% молодых людей родители служили в армии, то в настоящее время их число сократилось до 13%.

Напомним, ранее военное министерство США объявило, что только 23% молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет более или менее пригодны к военной службе.