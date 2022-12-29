У армии США возникли серьезные проблемы из-за недобора — Fox News
Армия США столкнулась с проблемами из-за недобора призывников — Fox News
Вашингтон, 29 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В США возникла проблема из-за недобора в армию около 15 тыс. призывников. Это почти четверть запланированного числа контрактников, пишет Fox News.
«В этом году армия потеряла около 15 тысяч солдат от запланированного набора», — говорится в статье.
У недобора в войска есть серьезные причины. Эксперты издания назвали в их числе большое количество случаев ожирения у молодежи, незаконченное образование в средней школе и проблемы с психическим здоровьем среди молодежи.
Еще одно условие, ставшее причиной для набора в вооруженные силы новобранцев, по данным источников издания, — снижение интереса к военной службе. Оно обусловлено якобы отдалением армии от общества.
Немаловажно и то, что в США сократилось число потомственных военных. Если в 1995 году у 40% молодых людей родители служили в армии, то в настоящее время их число сократилось до 13%.
Напомним, ранее военное министерство США объявило, что только 23% молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет более или менее пригодны к военной службе.