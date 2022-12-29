Лондон, 29 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Минобороны Великобритании выделит Украине $2,7 млрд в 2023 году, передает агентство Reuters.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«В финансовом 2023 году мы выделим ещё 2,7 млрд долларов», — сообщили в ведомстве, добавив, что часть денег пойдет на невоенную и гуманитарную помощь.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял, что в 2023 году Лондон увеличит военную помощь, оказываемую Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция изучает возможность поставок киевскому режиму франко-итальянских систем ПВО Mamba. Этот вопрос находится в стадии обсуждения.