Рим, 29 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Италия выразила готовность выступить гарантом мирного договора по Украине, сообщила 29 декабря премьер-министр Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

По словам итальянского премьера, Рим поддержит любые усилия по достижению мира на Украине.

«Необходимо работать конкретно», — заявила Джорджа Мелони, говоря о мирном урегулировании по Украине.

«Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля», — подчеркнула премьер-министр Италии.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно. Целью российской операции стала защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.