Италия выразила готовность стать гарантом мирного процесса на Украине
Премьер Италии выразила готовность стать гарантом мирного процесса на Украине
Рим, 29 декабря, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Италия выразила готовность выступить гарантом мирного договора по Украине, сообщила 29 декабря премьер-министр Джорджа Мелони в ходе пресс-конференции.
По словам итальянского премьера, Рим поддержит любые усилия по достижению мира на Украине.
«Необходимо работать конкретно», — заявила Джорджа Мелони, говоря о мирном урегулировании по Украине.
«Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля», — подчеркнула премьер-министр Италии.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно. Целью российской операции стала защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.