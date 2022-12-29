Варшава, 29 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Польша хочет потратить на армию средства, выделенные ей Евросоюзом на меры по восстановлению экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19. Об этом стало известно из заявления премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, опубликованного в его аккаунте в Twitter.

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«Настоящий конфликт разыгрывается сегодня на востоке от Польши, а средства из KPO (План Польши по восстановлению после пандемии — ред. ИА REGNUM) означают больше денег на польскую армию», — написал глава правительства.

При этом он отметил, что «спор с Еврокомиссией должен быть окончен», имея в виду заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС выделит Польше эти средства, общая сумма которых составляет свыше 35 млрд евро, только в случае реализации в стране реформ по соблюдению европейских норм верховенства права, на которых настаивают в ЕК.

Напомним, план восстановления польской экономики (КРО) было одобрен ЕК в июне 2022 года.