Пекин, 29 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Специалисты из Китая обнаружили на юго-западе КНР ископаемые останки динозавров, обитавших на планете порядка 170 млн лет назад, сообщает агентство Xinhua.

BigSus Следы динозавров

Специалисты из Института палеонтологии позвоночных животных и палеоантропологии Академии наук Китая за последние два года находили окаменелые фрагменты древних рептилий в девяти локациях на территории юго-западной провинции Юньнань. Ученые установили, что все находки относятся к юрскому периоду.

Замглавы регионального департамента природных ресурсов Китая Чэнь Цзюнь заявил, что многие останки удалось обнаружить после ливней, которые сильно размывали почву.

Согласно полученным данным, с 1938 года в Чусюн-Ийском автономном округе провинции Юньнань найдено более 410 групп окаменелых фрагментов динозавров.