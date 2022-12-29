Донецк, 29 декабря, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Воду в Донецкой Народной Республике (ДНР) в ближайшие дни будут подавать по расширенному графику. Об этом 29 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По его словам, вода в города ДНР будет подаваться по расширенному графику 30 декабря — 1 января.

«Спешу вас порадовать. Планируем на 30 декабря, 31 декабря и 1 января расширенный график подачи воды», — сказал Пушилин.

Проблемы с водой в городах ДНР обострились в феврале после обстрелов ключевых объектов водоснабжения со стороны ВСУ. Ситуация остается крайне напряженной. В Донецке вода подается раз в три дня на несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что гаубицы украинской армии уничтожены в Запорожской области и в ДНР.

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