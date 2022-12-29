Сеул, 29 декабря, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В результате пожара в туннеле на автомагистрали в Южной Корее погибли пять человек. Об этом 29 декабря сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Погибший

«Число погибших составляет пять человек. В огне потеряно 45 автомобилей», — говорится в сообщении экстренных служб.

Отмечается, что в пожаре, вспыхнувшем после дорожно-транспортного происшествия, пострадали 37 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что инцидент произошел в четверг, 29 декабря, в 13:49 по местному времени (07:49 мск) на автомагистрали в городе Квачхон, расположенном к югу от столицы Южной Кореи Сеула.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сообщалось о произошедшем в поликлинике в Саратове возгорании.