Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Петербург заинтересован в сохранении автомобильного производства в регионе, в том числе на уже закрытом заводе японской корпорации Toyota. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил журналистам 29 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Сайт правительства Санкт-Петербурга Валерий Москаленко

«В случае невозможности сохранения производства мы заинтересованы в том, чтобы был произведен перезапуск — под те же цели», — отметил чиновник, имея в виду сохранение автомобильного профиля предприятий.

Говоря о дальнейшей судьбе завода Toyota, Москаленко сказал, что процесс сокращения работников там продолжается, он пока не завершен. «Вопросы, связанные с компенсационными выплатами, компания выдерживает, город находится в плотном диалоге с кадровыми службами», — пояснил вице-губернатор.

Вопрос о возможном перезапуске этого и других автомобильных заводов Петербурга Москаленко переадресовал компаниям, владеющим заводами.

«Город полностью заинтересован в сохранении и профиля производств, и в том числе такой диалог идет и с Минпромторгом, который выражает точно такую же заинтересованность», — подчеркнул Москаленко.

Он отметил, что для всех владельцев автопредприятий, которые были расположены в Петербурге, вопрос закрытия этих предприятий и ухода с российского рынка оказался весьма болезненным. «Не все они готовы с этим мириться, но вынуждены это делать, скажем так, под давлением», — добавил вице-губернатор.

Как сообщалось, бывший завод японской корпорации Toyota в Петербурге в будущем может возобновить выпуск автомобилей других марок. Об этом 28 декабря заявил вице-премьер правительства РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что при возобновлении работы предприятия его профилем, скорее всего, будет выпуск автомобилей.

Напомним, петербургский завод, принадлежавший корпорации Nissan, уже перешел под контроль «АвтоВАЗа» и на нем во второй половине 2023 года планируется начать выпуск автомобилей LADA. Завод корпорации Hyundai пока находится в состоянии простоя, на нем начался процесс сокращения персонала.