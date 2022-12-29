ДНР, 29 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Гаубицы украинской армии уничтожены 29 декабря в ходе спецоперации ВС России на территории Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Так, гаубица «Мста-Б» была уничтожена ударом в районе города Северска (ДНР). Кроме того, в районах населённых пунктов Ивановка (ДНР) и Орехов Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении 29 декабря американских орудий, из которых ВСУ наносят удары, в Харьковской области и в ДНР.