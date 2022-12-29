Москва, 29 декабря, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе. Об этом 29 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«РФ продолжает, намерена дальше продолжать свои посреднические усилия, выполнять в первую очередь те договоренности, которые были на трехсторонней основе достигнуты», — сказал Песков.

По его словам, Путин и Пашинян действительно весьма детально обсуждали в Санкт-Петербурге тему Лачинского коридора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает политику Белграда по защите сербов в Косово, однако приписывать России какое-то «деструктивное влияние» совершенно неверно.