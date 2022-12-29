Талукан, Афганистан, 29 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В афганском городе Талукане прогремел взрыв в районе мечети. Его слышали местные жители. Он был довольно громким, однако подробностей происшествия очевидцы не сообщили. Неизвестно и то, имеются ли жертвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Жители провинции Тахар сообщают, что слышали громкий взрыв в городе Талукане, столице провинции. <…> Взрыв произошел в районе мечети», — приводит слова местных жителей РИА Новости.

В настоящее время информации о том, кто стоит за взрывом и о точном месте произошедшего инцидента, нет. Нет также комментариев от правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по этому поводу.

Ранее сообщалось о взрыве, прогремевшем 5 октября в мечети министерства внутренних дел Афганистана, в результате которого четыре человека погибли и еще 25 получили ранения.