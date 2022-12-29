Пекин, 29 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский любым путём пытается сохранить кризис на территории Украины в центре внимания общественности США. Об этом 29 декабря пишет китайская государственная газета Global Times.

Цитата из к/ф? Дай миллион! У тебя их много миллиончиков! «Золотой теленок». реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР.

По мнению издания, «драматическое представление» Зеленского перед американским Конгрессом свидетельствует об отчаянии Киева.

«Настоящая проблема Зеленского не в том, чтобы убедить политический истеблишмент США продолжать поддерживать Киев, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания американской общественности», — отмечается в статье.

Также указывается, что из-за затягивания конфликта на Украине это становится делать всё сложнее, так как большое количество проблем в самих США фатальным образом выбрасывает кризис на Украине «на обочину американского общественного дискурса».

Кроме того, добавляется, что недавние промежуточные выборы в Соединённых Штатах являются очевидным проявлением этого, так как в ходе предвыборной кампании вопрос об Украине не попал даже в десять самых главных для США политических тем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер разведки США в отставке Скотт Риттер заявил, что американская политика в отношении Украины является «чистым злом» и приносит Киеву только вред, а лица, которые реализуют её, являются «пособниками зла».