GT: Зеленский своим выступлением в Конгрессе показал, что Киев в отчаянии
Global Times: драматическое выступление Зеленского в Конгрессе США свидетельствует об отчаянии Киева
Пекин, 29 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский любым путём пытается сохранить кризис на территории Украины в центре внимания общественности США. Об этом 29 декабря пишет китайская государственная газета Global Times.
По мнению издания, «драматическое представление» Зеленского перед американским Конгрессом свидетельствует об отчаянии Киева.
«Настоящая проблема Зеленского не в том, чтобы убедить политический истеблишмент США продолжать поддерживать Киев, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания американской общественности», — отмечается в статье.
Также указывается, что из-за затягивания конфликта на Украине это становится делать всё сложнее, так как большое количество проблем в самих США фатальным образом выбрасывает кризис на Украине «на обочину американского общественного дискурса».
Кроме того, добавляется, что недавние промежуточные выборы в Соединённых Штатах являются очевидным проявлением этого, так как в ходе предвыборной кампании вопрос об Украине не попал даже в десять самых главных для США политических тем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер разведки США в отставке Скотт Риттер заявил, что американская политика в отношении Украины является «чистым злом» и приносит Киеву только вред, а лица, которые реализуют её, являются «пособниками зла».