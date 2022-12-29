Москва, 29 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Для достижения Россией технологического и экономического суверенитета необходимо развивать те отрасли науки, которые помогут в этом. Это особенно важно в условиях санкций, которые ввели против России страны Запада и США. Об этом 29 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

«Очень важно, чтобы на сегодняшний день Российская академия наук продолжала решать все фундаментальные задачи развития нашей науки, которых немало. Особенно важными являются те направления, которые помогут России достигнуть технологического, экономического суверенитета», — подчеркнул Мишустин.

Он также заверил, что государственная поддержка программы фундаментальных научных исследований будет в полной мере оказываться до 2030 года. Как отметил премьер-министр, научным исследователям необходима также поддержка в создании условий для проведения их опытов и разработок, а также для практического внедрения их открытий.

«Такие метрики важны для того, чтобы понимать, куда потом направлять соответствующие средства научно-исследовательских конструкторских разработок», — отметил Мишустин.

Напомним, на недавней церемонии награждения лауреатов премии правительства России за 2022 год Михаил Мишустин напомнил, что это был первый год в Десятилетии науки и технологий, объявленном президентом РФ Владимиром Путиным. Глава правительства призвал активнее вовлекать учёных в решение государственных задач.