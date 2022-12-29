Анкара, 29 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар по итогам прошедших в Москве переговоров сообщил о намерении Анкары и Дамаска продолжить контакты по линии военных ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Мы рассчитываем, что работы, которые будут проведены в ближайшие дни, позволят внести серьезный вклад в обеспечение в регионе и Сирии мира и стабильности», — сказал представитель турецкого ведомства эфире телеканала TRT 29 декабря.

Стоит отметить, что встреча глав оборонных ведомств Турции и Сирии 28 декабря в Москве стала первой за последние 11 лет с начала турецко-сирийского конфликта, начавшегося 3 октября 2012 года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии.