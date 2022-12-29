Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. На границах России с Финляндией и Эстонией в предновогодние дни ожидается существенное увеличении объемов автомобильного трафика, сообщили 29 декабря в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Водителей просят заранее подготовиться к длительному ожиданию при пересечении госграницы.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония — Россия

Как отметили пограничники, в автомобильном пункте пропуска через госграницу РФ и Эстонии в Ивангороде наблюдается увеличение потоков грузового автотранспорта, следующего на выезд из России. «Отмечаются скопления до 160 единиц, при проектной пропускной способности 200 машин в сутки в обоих направлениях (въезд/выезд)», — говорится в сообщении.

Как отметили в Погрануправлении, в предновогодние дни возрастает число граждан и легковых транспортных средств, пересекающих российско-эстонскую границу. «Пассажиропоток в указанное время зачастую превышает проектную пропускную способность пункта пропуска», — пояснили в пресс-службе.

Пограничники заверили, что прикладывают все силы для максимально комфортного прохождения пограничного контроля в автомобильных пунктах пропуска. Водителям и пассажирам рекомендовано заранее подготовить документы для предъявления на пограничном контроле, учитывать временной и погодный факторы, выбирать оптимальные маршруты движения к пунктам пропуска.

Длительное ожидание прохождения государственного контроля возможно также в пунктах пропуска сопредельных государств — Финляндии и Эстонии.