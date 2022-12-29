Москва, 29 декабря, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас назвал антиконституционным предложение сенатора Сергея Цекова передать имущество уехавших из России и критикующих страну на нужды специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает всё. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — отметил Клишас.

У покинувших РФ артистов следует конфисковать всё оставшееся в стране имущество через суд, заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. Он также отметил, что в российском обществе должно присутствовать осуждение тех деятелей культуры, которые позволяют себе поливать Родину «грязью».

Сам факт обсуждения разного рода санкций в отношении уехавших на фоне специальной военной операции показателен, но в принятии решения важно не наломать дров, убежден руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

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