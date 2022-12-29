США, 29 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Снегопады и резкое похолодание вызвали в южных штатах США массовые сбои в работе городских систем водоснабжения, сообщает 28 декабря Associated Press.

Водопроводный кран +

Особенно тяжёлая ситуация с водой сложилась в столице штата Миссисипи, городе Джексоне с населением свыше 150 тысяч человек. Там ещё в августе частично вышел из строя водопровод.

Мэр города Чокве Антар Лумумба заявил, что Джексон столкнулся с «наихудшим сценарием». Водопроводные трубы из-за постоянных поломок и протечек не могут обеспечить необходимого напора воды. Аварийные бригады работают практически без передышки, однако не могут наладить подачу воды в дома.

В некоторых городских районах вода отсутствует уже шесть дней.

Напомним, что на значительную часть территории США обрушились снегопады, вызвавшие, в свою очередь, существенное похолодание.