Буффало, США, 29 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Власти принимают решительные меры для того, чтобы уменьшить количество несчастных случаев в городе Буффало, сообщает 28 декабря Associated Press.

(сс) bluebudgie снег

Ввиду того, что имеются многочисленные случаи, когда люди замерзают насмерть на улицах в занесённых снегом собственных автомашинах, в городе введён запрет на автомобильное движение. В Буффало направлены подразделения полиции штата и военной полиции. Полицейские посты размещены у въезда в город и на основных перекрёстках.

Кроме того, городские районы, в которых отключён свет, патрулируют отряды Национальной гвардии. В городе уже имели место проявления мародёрства.

В Буффало погибло уже 35 человек. Количество погибших уже превысило число погибших во время метели 1977 года, унесшей жизни 27 человек.