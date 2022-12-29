Вашингтон, 29 декабря, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Американская политика в отношении Украины является «чистым злом» и приносит Киеву только вред, а лица, которые реализуют её, являются «пособниками зла», заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер 28 декабря в интервью YouTube-каналу The Left Lens.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По его словам, деятельность Вашингтона направлена лишь на то, чтобы позволить погибнуть целой нации, которую в Белом доме постоянно называют дружеской.

Риттер отметил, что Вашингтон бросил киевский режим и реализует политику «борьбы до последнего украинца», предложенную ранее американским сенатором Линдси Грэмом. Экс-разведчик назвал эту идею парламентария «извращенной фантазией».

Экс-разведчик считает, что политика США нацелена не на помощь Киеву, а на нанесение урона России. Риттер добавил, что Вашингтон не откажется от такой инициативы и не позволит Киеву победить.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар заявил, что Запад испугался вступать в прямую конфронтацию с Россией и в связи с такой ситуацией решил предать Киев.