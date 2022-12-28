Минск, 28 декабря, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Информация о якобы облучении в апреле текущего года персонала на Белорусской АЭС (БелАЭС), появившаяся в соцсетях, была названа не соответствующей действительности в минэнерго Белоруссии. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

Belaes.by Белорусская АЭС

Сообщения о том, что якобы в апреле текущего года произошло облучение персонала БелАЭС, появились в телеграм-канале заблокированного в России и Белоруссии за экстремизм ресурса «Еврорадио». Утверждалось, что об инциденте стало известно из некоего письма с обращением в госорганы Белоруссии.

Кроме того, указывалось, что ЧП на БелАЭС совпало с официальным объявлением о начале планово-предупредительного ремонта на станции.

В сообщении минэнерго Белоруссии ясно отмечено, что вся информация об облучении персонала БелАЭС является ложной, абсолютно все сообщения на данную тему, появившиеся в соцсетях и отдельных телеграм-каналах, не соответствуют действительности.

Подчёркивается, что на станции действуют многоуровневые системы автоматической защиты, они обеспечивают безопасную работу персонала и полностью «исключают возможность радиационного воздействия в зоне контролируемого доступа выше допустимых норм».

«Все работы в рамках планово-предупредительного ремонта, в том числе частичная перегрузка свежего ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС, проводились со строгим соблюдением установленных надзорными органами требований и международных норм», — уточнили в минэнерго Белоруссии. Все технологические работы выполнялись в штатном режиме.