Варшава, 28 декабря, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Беженка с Украины разрушила брак приютившей её в Польше семьи и выгнала из дома хозяйку. Об этом 28 декабря рассказала пострадавшая полька в интервью местному изданию Fakt.

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Женщина отметила, что после того как она и её муж приняли решение приютить в своём доме беженку с Украины, обстановка начала накаляться. Супруг польки начал сравнивать её с поселившейся в доме беженкой, при этом сравнения были явно не в пользу супруги.

«Муж все чаще говорил, что я никуда не гожусь, что я плохо одеваюсь, что я не крашусь, что я ничего не делаю по дому. И при этом все больше времени уделял ей. Помню, как-то за едой я поправила ее произношение. Он за это на меня накричал. Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества», — рассказывает пострадавшая женщина.

В семье закономерно начались скандалы, и в итоге польке пришлось уйти из дома после того, как она получила свидетельства измены супруга. Украинская беженка теперь живёт в доме польки и чувствует себя в нём полновластной хозяйкой.

«Я хотела бы вернуть то, что вложила в этот брак. Я расплатилась с его кредитами, долгами, инвестировала в ремонт его квартиры, и после всего этого он выгнал меня, как собаку», — добавила пострадавшая женщина.

Стоит отметить, что случаи, когда украинские беженки разбивали приютившие их семьи, не являются чем-то исключительным. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании беженка из Львова София Каркадым добилась ухода от жены и детей британца Энтони Гарнетта. Скандал, связанный с этой историей, заставил многих британцев пересмотреть своё отношение к украинским беженцам.