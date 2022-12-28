Москва, 28 декабря, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес по телефону обсудили вопросы сотрудничества стран. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба российского лидера.

Администрация президента России Владимир Путин

«Особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры государств подтвердили готовность реализовать договорённости, которые были достигнуты в ноябре 2022 года, когда Бермудес посещал Москву. Стороны также договорились активизировать контакты на разных уровнях.

Напомним, ранее Куба осудила антироссийские санкции, введённые странами Запада.