Анкара, 28 декабря, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Турецкие военно-воздушные силы нанесли несколько авиаударов по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), организации, признанной правительством Турции террористической, сообщает информационный портал SHAFAQ News 28 декабря.

Jerry Gunne Истребитель F-16 ВВС Турции

«Турецкие самолеты нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана к северу от провинции Дахук (Ирак)», — говорится в сообщении.

Правительство Турции возложило на Рабочую партию Курдистана и сирийских курдов ответственность за произошедший 13 ноября в Стамбуле теракт, унесший жизни шести мирных граждан.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства обороны Турции заявляли об уничтожении 12 курдский повстанцев в Сирии подразделениями армии Турции.