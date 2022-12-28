Москва, 28 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Сам факт обсуждения разного рода санкций в отношении уехавших на фоне специальной военной операции показателен, но в принятии решения важно не наломать дров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт гражданина России

«Дров не наломать, я сторонник такого подхода. Во фракции есть разные мнения… Мы будем обсуждать достаточно открыто, парламент у нас многофракционный. Будем принимать решения ровно такие, какие фракция будет поддерживать большинством голосов», — заявил Васильев.

«Будет полемика, будут дебаты, будут споры, мы придем к консенсусу», — констатировал он.

Парламентарий также допустил, что закон о санкциях к уехавшим могут не быть приняты.

«Посмотрим, время покажет. Но сам факт, что мы это обсуждаем, очень полезен. В этом и наша сила, — что в обществе высказываются полярные точки зрения и в обществе каждый может найти своем место», — отметил парламентарий.

Отменить льготные режимы для покинувших страну самозанятых и индивидуальных предпринимателей предложили депутаты фракции «Единая Россия». Разрабатываемыми поправками в законодательство уехавшим будет предложено либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели с аннулированными льготами. Регистрироваться в качестве самозанятых для покинувших Россию будет запрещено, рассказали в Госдуме.

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В то же время глава Минэкономики Армении Ваан Керобян заявил о том, что ведомство уже работает над смягчением последствий возможного повышения налогов для уехавших из России граждан. Министр также призвал так называемых релокантов оставаться в стране как можно дольше.