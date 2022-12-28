Рим, 28 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Италия решила ввести обязательные тесты для всех путешественников, прибывающих из Китая, столкнувшись с ростом числа случаев заболевания Covid-19, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

«Эта мера необходима для обеспечения наблюдения и индивидуализации возможных вариантов вируса для защиты итальянского населения», — заявил министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи.

Внезапное прекращение в этом месяце китайской политики «нулевого Covid-19» вызвало обеспокоенность у нескольких стран, включая Соединенные Штаты, которые также рассматривают возможность введения ограничений на въезд для китайских путешественников.

Ранее Тайвань, на который претендует Китай, также объявил, что будет проводить проверку путешественников с материка. Министерство здравоохранения и профилактики Франции очень внимательно следит за развитием ситуации в Китае. Париж готов изучить все меры.