Абуджа, 28 декабря, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Нигерии на параде байкеров погибли семь человек и 29 получили ранения, сообщил 28 декабря сотрудник Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии Майкано Хассан.

Ochiwar Скорая помощь. Нигерия

Сообщается, что автомобиль врезался в толпу зрителей на карнавале в городе Калабар. Инцидент произошел 27 декабря во время парада байкеров.

Расследование показало, что водитель автомобиля не справился с управлением. Он был задержан в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, парад байкеров проводится с 2004 года и собирает до двух миллионов зрителей.