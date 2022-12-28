В Нигерии автомобиль врезался в толпу людей на параде байкеров
В Нигерии семь человек погибли на параде байкеров
Абуджа, 28 декабря, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Нигерии на параде байкеров погибли семь человек и 29 получили ранения, сообщил 28 декабря сотрудник Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии Майкано Хассан.
Ochiwar
Скорая помощь. Нигерия
Сообщается, что автомобиль врезался в толпу зрителей на карнавале в городе Калабар. Инцидент произошел 27 декабря во время парада байкеров.
Расследование показало, что водитель автомобиля не справился с управлением. Он был задержан в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, парад байкеров проводится с 2004 года и собирает до двух миллионов зрителей.