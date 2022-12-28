Москва, 28 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Компанию-оператора самого высокого колеса обозрения в Европе «Солнце Москвы» — ООО «Колесо-ВДНХ» — оштрафовали за то, что её сайт взломали и похитили личные данные клиентов аттракциона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда и собственный источник.

Колесо обозрения

«Один из telegram-каналов, на котором публикуются успешные хакерские взломы, слил в сеть полную базу данных клиентов колеса обозрения на ВДНХ. После того как об утечке стало известно Роскомнадзору, последний инициировал проверку в отношении ООО «Колесо-ВДНХ», — сообщил источник ИА REGNUM — В понедельник мировой судья судебного участка Красносельского района Москвы вынес решение о штрафе в отношении компании».

В результате проверки и опроса свидетелей было установлено, что данные, выложенные в telegram-канале хакеров, действительно соответствуют персональным данным пользователей сайта «Солнце Москвы» (www. moscow-sun.ru). Также было установлено, что организация не приняла достаточные меры по защите персональных данных, поэтому они оказались на стороннем ресурсе, — значится в решении суда (имеется в распоряжении ИА REGNUM). В результате суд постановил признать ООО «Колесо-ВДНХ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 13.11. Кодекса РФ об административных правонарушениях и выплатить штраф. Размер штрафа составил 60 000 рублей.

Колесо «Солнце Москвы» построено в 2022 году на ВДНХ, его высота составляет 140 метров. С этого момента колесо является пятым по высоте в мире и самым высоким в Европе. Ранее первую строчку в рейтинге занимало колесо «Лондонский глаз» (135 метров).

2022 год стал одним из самых «плодовитых» на многочисленные утечки персональных данных. В числе пострадавших компаний такие гиганты, как «Яндекс. Еда», СДЭК, Delivery Club, а последний случай, произошедший 27 декабря с компанией «Ситимобил», и вовсе спровоцировал громкие заявления чиновников о необходимой доработке законопроекта о персональных данных.